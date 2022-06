Dreister Dieb lässt auf der Flucht aus Zerbster Baumarkt Rucksack und seinen Hund zurück

Zerbst/MZ - In einem Zerbster Baumarkt in der Coswiger Straße ist es am Donnerstagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 49-jähriger Detektiv hatte gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann einen Werkzeugkoffer sowie Sanitärzubehör im Gesamtwert von 74 Euro in einem Rucksack verstaute und - ohne diese Artikel zu bezahlen - den Kassenbereich verlassen wollte.

Als der Mann darauf angesprochen wurde, stieß er den Detektiv zur Seite, ließ seinen Rucksack samt Beute zurück und flüchtete in unbekannte Richtung. Seinen vor dem Baumarkt angebundenen Hund ließ er sitzen.

Während der Sachverhaltsaufnahme durch hinzugezogene Polizeikräfte erschienen zwei 32 und 34 Jahre alte Männer vor Ort. Diese gaben an, vom Täter mit der Abholung des Hundes beauftragt worden zu sein. Durch weitere Ermittlungen konnte der Räuber dann zeitnah namentlich bekannt gemacht werden. Es handelt sich hierbei um einen 38-Jährigen, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Ladendetektiv ging unverletzt aus dem Geschehen hervor.