Dreiste Einbrecher erbeuten in Dessau mehrere tausende Euro, ein Laptop und ein Tablet

Dessau/MZ - In der Nacht zum Montag ist in der Zerbster Straße in Dessau in ein Wohn- und Gewerbeobjekt eingebrochen worden. Festgestellt wurde die Tat am Montag gegen 7.45 Uhr. Unbekannte Täter hatten in den Stunden zuvor gewaltsam eine Hauseingangstür geöffnet und sich zielgerichtet zu einer Wohnungstür begeben, die ebenfalls aufgebrochen wurde. In dieser Wohnung wurden die Einnahmen des vergangenen Tages von zwei Geschäften gelagert. Darüber hinaus wurden mehrere tausend Euro Bargeld, ein Laptop und ein Tablet entwendet.