Dreiste Diebe stehlen in Dessau ein Paket vom Fahrrad des Zustellers - Flucht zu Fuß

Die Tat ereignete sich in der Heidestraße in Dessau.

Dessau/MZ - Dreiste Diebe haben am Dienstag gegen 13.10 Uhr in der Heidestraße auf Höhe der Hausnummer 29 ein Paket gestohlen. Das hat die Polizei am Freitag gemeldet - verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Zwei junge Männer hatten das Paket aus dem vor dem Haus abgestellten Fahrrad des Postboten gegriffen und waren zu Fuß in Richtung Turmstraße geflüchtet. Über den Inhalt des Pakets machten die Ermittler keine Angaben.

Das Polizeirevier Dessau-Roßlau bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 0340/ 25030 oder per Mail an die Adresse: prev-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.