Strafbefehl erlassen Dreijähriger in Mulde bei Dessau ertrunken - Amtsgericht verhängt Geldstrafe gegen Vater

Am Osterwochenende war ein dreijähriger Junge an der Mulde bei Dessau verschwunden. Er wurde leblos am Ufer entdeckt. Nun hat das Amtsgericht Dessau eine Entscheidung getroffen. Gibt es keinen Prozess?