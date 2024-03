Bei einem schweren Auffahrunfall im Dessauer Westen sind am Mittwoch drei Personen leicht verletzt worden, zudem entstand hoher Sachschaden.

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Auffahrunfall im Dessauer Westen sind am Mittwoch drei Personen leicht verletzt worden, zudem entstand hoher Sachschaden.

Die 43-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz hatte gegen 13.30 Uhr die Mannheimer Straße in Richtung Junkersstraße befahren. An der Ampel an der Kreuzung zur Weststraße musste sie verkehrsbedingt halten. Dabei fuhrt der 21-jährige Fahrer eines Renault auf.

Durch die Kollision wurden wurde der Fahrer des Renault und die 43-jährige Fahrerin sowie eine 46-jährige Insassin des Mercedes leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Behandlung in das Dessauer Klinikum gebracht.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der medizinischen Versorgung und zur Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung für etwa knapp zwei Stunden gesperrt.