Drei Transporter an einem Wochenende gestohlen - Polizei stoppt Fahrer auf Weg zur polnischen Grenze

Über das Wochenende sind in und um Dessau bislang drei Diebstähle desselben Fahrzeugtypes - eines Peugeot Boxer - bekanntgeworden. Einen dieser Transporter hat die Polizei auf dem Weg nach Polen stoppen können. Der 33-jährige Fahrer ist nun in Haft.

