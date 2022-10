Drei Schwarzfahrer im Regionalexpress nach Dessau - Für 30-Jährigen endet Fahrt im Gefängnis

Gleich drei Schwarzfahrer wurden am Dienstag, 11. Oktober, in einem Regionalexpress auf der Strecke zwischen Zerbst und Dessau erwischt.

Dessau/MZ - Gleich drei Schwarzfahrer wurden am Dienstag, 11. Oktober, in einem Regionalexpress auf der Strecke zwischen Zerbst und Dessau erwischt. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt. Der eine Mann hat den Zug schon seit Magdeburg ohne gültige Ticket genutzt.

Die Notfallleitstelle der Bahn hatte gegen 14.30 Uhr bei der Bundespolizei in Dessau um Unterstützung gebeten. Die Beamten nahmen die drei Männer am Bahnsteig 6 am Hauptbahnhof Dessau zur Personalienfeststellung und Überprüfung in Empfang. Die 20- und 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen konnten nach Abschluss aller Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Sie erhielten jeweils eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

Bei der Überprüfung der Personalien des 30-Jährigen in dem Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München II nach dem Mann per Vollstreckungshaftbefehl sucht. Wegen des Erschleichens von Leistungen war er im Juni dieses Jahres durch das Amtsgericht Starnberg zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen verurteilt worden.

Er zahlte weder die Strafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Demnach erließ jene Staatsanwaltschaft im September den Haftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. Aufgrund fehlender Mittel kontaktierte er seine Ehefrau. Diese konnte den Betrag jedoch auch nicht aufbringen. Der Mann wurde in die JVA nach Halle gebracht.