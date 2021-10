Drei neue Corona-Infektionen am Donnerstag - Sachsen-Anhalt meldet ingesamt 247 Fälle

Dessau-Roßlau/MZ - - Das Infektionsgeschehen in Dessau-Roßlau in Sachen Corona bleibt überschaubar. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt drei neue Infektionen gemeldet. Betroffen sind zwei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 44 und 76 Jahren.

Den Inzidenzwert für Dessau-Roßlau gab das Robert-Koch-Institut in Berlin mit 27,7 an. Die Zahl liegt weiter unter dem Landesdurschnitt, der am Donnerstag in Sachsen-Anhalt 44,3 betrug. In ganz Sachsen-Anhalt wurden am Donnerstag 247 neue Infektionen gemeldet.