Draußen noch eine Baustelle - Neue Kita in der Dessauer Innenstadt öffnet Türen

Ankommen in der neuen Kindertagesstätte in der Raguhner Straße, das war gestern angesagt.

Dessau/MZ - Ein großes buntes Transparent am Bauzaun heißt die Kinder und Eltern willkommen in der Kindertageseinrichtung in der Raguhner Straße. Die kamen am Montag das erste Mal in die nagelneue Kita.