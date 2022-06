Angst um letzte Ruhe „Dramatische finanzielle Schieflage“: Muss Friedhof in Sollnitz geschlossen werden?

Rund 22.500 Euro Schulden belasten den Gottesacker in dem Vorort von Dessau-Roßlau. Doch die kleine Kirchengemeinde will für ihn kämpfen. Wie es überhaupt dazu kommen konnte und was nun unternommen wird.