Doreen Gunia plädiert für ein friedliches Miteinander von Auto- und Radfahrern

Die passionierte Radlerin erlebt in Mildensee und anderen Orten der Stadt immer wieder gefährliche Situationen. Sie will ein besseres Miteinander.

Dessau - Wenn sich Doreen Gunia auf ihrem Weg in den Feierabend mit dem Rad der Kurve nähert, steigt der Puls. Hoffentlich kommt heute niemand von hinten! Hoffentlich gibt es nicht schon wieder ein riskantes Überholmanöver. Doch die 41-Jährige hat wieder Pech. Kurz bevor sie in die enge Doppelkurve der Mildenseer Breitscheidstraße einbiegt, nähert sich von hinten ein Auto und überholt, ohne zu sehen, ob auf der Gegenfahrbahn etwas entgegenkommt. Wieder einmal geht es gut, aber wieder einmal war es knapp.

Statt der gesetzlich vorgeschriebenen 1,50 Meter Abstand zu Gunia hält der Fahrer nur 20, vielleicht 30 Zentimeter Distanz. „So etwas passiert hier dauernd“, sagt die Dessauerin, die ihren Arbeitsweg zwischen Mildensee und der Biosphärenreservatsverwaltung am Kapenschlösschen Oranienbaum täglich mit dem Rad zurücklegt. Auf den 27 Kilometern täglich ist ihr schon so einiges passiert. Und die Gefahren für Radfahrer in der Stadt will sie nicht länger hinnehmen.

„Ich bin kein Mitglied im ADFC, ich bin kein Autohasser, fahre auch selbst manchmal mit dem Auto“

Eines ist Doreen Gunia wichtig zu betonen: „Ich bin kein Mitglied im ADFC, ich bin kein Autohasser, fahre auch selbst manchmal mit dem Auto. Ich bin eine ganz normale Anwohnerin und spreche als Privatfrau.“ Doch immer stärker falle ihr die Rücksichtslosigkeit mancher Autofahrer auf.

Trotz Gegenverkehrs überholen die Autos mit zu geringem Abstand zur Radfahrerin. Doreen Gunia wirbt für mehr gegenseitige Achtung. (Foto: Thomas Ruttke)

Die Doppelkurve in Mildensee, wo Gunia auch wohnt, sei nur ein Beispiel für eine gefährliche Stelle. „Oft wird man auch noch überholt, obwohl man rechtzeitig den Arm zum Linksabbiegen heraushält“, berichtet sie aus eigener Erfahrung. Auf der Landstraße bretterten manche Autofahrer mit 120 Kilometern pro Stunde und ohne ausreichenden Abstand an ihr vorbei. „Keine Ahnung, was in den Köpfen dieser Autofahrer vor sich geht. Es reicht eine Windböe und ich könnte mit meinem Rad ins Schwanken geraten und mit dem Auto kollidieren. Das scheint sie aber nicht zu interessieren.“

Nicht nur am Verhalten mancher Autofahrer stört sich die passionierte Radlerin

Neulich entging die Dessauerin mitten in der Innenstadt nur knapp einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung Albrechtstraße/ Kurt-Weill-Straße wurde sie fast von einer Autofahrerin angefahren. Gunia, die wegen der frühmorgens ausgeschalteten Ampeln Vorfahrt hatte, sah, wie die Autofahrerin erst bremste, dann aber überraschend doch Gas gab. „Ich musste bremsen, um nicht umgefahren zu werden. Es ist gerade noch einmal gut gegangen.“ Trotzdem frage sie sich, was in solchen Menschen vorgehe.

Nicht nur am Verhalten mancher Autofahrer stört sich die passionierte Radlerin, die im Jahr 7.000 bis 10.000 Kilometer zurücklegt. „An einigen Stellen sind die Radwege sehr schlecht, zum Beispiel in der Wolfgangstraße und der Albrechtstraße.“ Im vergangenen Winter ärgerte sie sich über tagelang nicht geräumte Radwege.

Wenn Doreen Gunia über ihre Erlebnisse spricht, klingt sie nicht, wie so mancher „Kampfradler“,

Dass es noch viel Nachholbedarf in Dessau-Roßlau gebe, zeige auch der jüngste Fahrradklimatest, bei dem die Stadt zwar auf Platz elf von 110 landete - allerdings mit einer Gesamtnote von nur 3,6, also einer nur mittelmäßigen Drei.

Wenn Doreen Gunia über ihre Erlebnisse spricht, klingt sie nicht, wie so mancher „Kampfradler“, der auf Biegen und Brechen den Autoverkehr beschränken und Straßen gegen Radwege tauschen würde.

Gunia plädiert für ein friedliches Miteinander im Straßenverkehr

Sie weiß, dass die Fahrbahn für Autos vor den Radstreifen vom Schnee befreit werden und hat damit auch kein Problem, weil es nun mal mehr Autofahrer gibt. Dass Radler dann aber Wochen auf einen freien Weg warten müssen, empfindet auch sie als ungerecht.

Gunia plädiert für ein friedliches Miteinander im Straßenverkehr. „Der größte Teil der Autofahrer ist vernünftig und betrachtet uns als legitime Verkehrsteilnehmer. Aber es reicht ja schon ein Unvernünftiger, um großen Schaden anzurichten und Leben zu beenden“, sagt sie. „Und am Ende sitzen auf den Rädern Menschen. Mütter, Väter, Kinder, Freunde, auf die jemand zu Hause wartet.“ (mz)