A400M passiert Dessau Doppelte Aufregung - Transportflieger der Bundeswehr im Tiefflug über Dessau

Ein niedrig und recht nah über die Stadt fliegendes Transportflugzeug der Bundeswehr hat am Freitag in Dessau-Roßlau für Aufregung gesorgt. Was das Luftfahrtamt der Bundeswehr sagt.