Diverse Briefkästen in Silvesternacht gesprengt und eine Haustür in Roßlau angegriffen

Dessau-Rosslau/MZ - In der Silvesternacht sind in Dessau-Roßlau mittels Pyrotechnik diverse Briefkästen gesprengt worden. Wie die Polizei zu Neujahr informierte, waren dabei beide Stadtteile sowohl südlich als auch nördlich der Elbe betroffen.

So wurden in Dessau in der Wörlitzer Straße zwei sowie in der Kavalierstraße und in der Askanischen Straße noch jeweils drei Briefkästen attackiert. In Roßlau ist bereits am Silbestertabend in der Luchstraße ein Briefkasten gesprengt worden. Massiv angegeriffen wurde in Roßlau gleichfalls schon vor Mitternacht eine Hauseingangstür in der Hauptstraße.