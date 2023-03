Direktor hält an Georgium für Anhaltische Gemäldegalerie fest - Eröffnungstermin unklar

Neue Schäden in Dessauer Museum

Dessau/MZ - Der Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie, Rubens Rebmann, will keine Diskussion über das Schloss Georgium als Ausstellungsort für die Kunstwerke führen. Die Galerie im Schloss unterzubringen stehe fest und sollte nicht in Frage gestellt werden, sagte er der MZ am Donnerstag.