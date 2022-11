Direkt vor dem Polizeirevier in Dessau - Hyundai fährt auf Mercedes auf

Dessau/MZ - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Hans-Heinen-Straße gekommen. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr in der Hans-Heinen-Straße in Richtung Wolfgangstraße. Unmittelbar hinter ihm befand sich der 82-jährige Fahrer eines Hyundai.

An der Einmündung zur Wolfgangstraße bremste der 58-Jährige ab, da er verkehrsbedingt halten musste. Hierbei kam es zur Kollision mit dem hinter ihm fahrenden Hyundai. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden von circa 7.500 Euro entstanden.