Zurück in der Geburtsstadt Dieter Hallervorden macht in Dessau Theater - und will an der Spielstätte dafür einiges verändern

Der in Berlin lebende und in Dessau aufgewachsene Schauspieler ist mittlerweile 86 und strotzt vor Energie. Was er ab Ende November in Dessau plant und was alles in die künftige Spielstätte investiert wird.