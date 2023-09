„Stationen einen Komödianten“ in der Marienkirche Dieter Hallervorden feiert 88. Geburtstag auf Dessauer Bühne - Künstler abseits vom Klamauk-Didi

Der in Dessau geborene Schauspieller Dieter Hallervorden krönt seinen 88. Geburtstag am Dienstag mit einer neuen Premiere am Mitteldeutschen Theater und feiert sein 60-jähriges Bühnenjubiläum mit der Premiere von „Stationen eines Komödianten“ zum Start in die neue Spielzeit.