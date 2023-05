Im Dessauer Rathausinnenhof wurden am Mittwoch Fahrräder versteigert. Diese waren von Polizei und Stadtordnungsdienst sichergestellt worden. Es gab einige Schnäppchen und ein freudiges Wiedersehen.

Fahrrad-Auktion in Dessau-Roßlau

Eine Stunde vor Beginn der Versteigerung dürfen die Räder inspiziert werden. Wer dann am meisten bietet, bekommt das Rad.

Dessau/MZ - Es ist 11.45 Uhr und schon haben sich an die fünfzig Leute vor dem Eingang des Bürgeramts versammelt. Je näher es auf 12 Uhr zugeht, desto mehr Menschen kommen, sodass der Eingangsbereich bald gefüllt ist. Ins Bürgerbüro wollen sie nicht, stattdessen in den Dessauer Rathausinnenhof, denn dort findet am Mittwoch eine Fahrradversteigerung statt.