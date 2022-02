Diebesbande unterwegs? Drei Rentner in Supermärkten in Dessau bestohlen

Dessau/MZ - Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Dieben, die es auf Portemonnaies abgesehen haben. Am Mittwoch wurden gleich mehrere Diebstähle angezeigt.

Zwischen 8.30 und 9 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche in einem Einkaufsmarkt in Dessau-Mildensee entwendet. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, eine EC-Karte und persönliche Dokumente.

Zwischen 10 und 10.30 Uhr wurde eine 81-jährige Frau Opfer der Diebe in einem Einkaufsmarkt in der Wolfgangstraße. Das Portemonnaie befand sich im Rucksack der Frau. Darin waren persönliche Dokumente, EC-Karte und Bargeld.

Ein 79-jähriger Mann wurde zwischen 10 und 10.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Zunftstraße bestohlen. Die Brieftasche befand sich in einer Umhängetasche. In ihr befanden sich persönliche Dokumente, Fahrzeugschein und EC-Karte des Mannes.