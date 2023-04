Möbelbörse in der Raguhner Straße und das Sozialkaufhaus in der Daheimstraße hatten ungebetene Gäste.

Dessau/MZ - - Bislang unbekannte Diebe sind im Zeitraum von Donnerstag und Freitag, 13. und 14. April, in zwei Sozialkaufhäuser im Stadtgebiet von Dessau eingebrochen. Sie waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld.

Angezeigt wurde am Freitagvormittag im Polizeirevier Dessau ein Einbruchsdiebstahl in das Sozialkaufhaus in der Daheimstraße. Der oder die Täter waren durch das Zerstören einer Türscheibe in das Gebäude eingedrungen. In einem Büro durchsuchten sie einen Schreibtisch und ein Regal. Laut dem Anzeigenerstatter wurden zwei Kassen entwendet, in welchen sich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich befunden haben soll. Die Tat soll sich zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, bis zur Feststellung am Freitag gegen 7.30 Uhr ereignet haben.

Auch in der Möbelbörse in der Raguhner Straße war am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ein Einbruch festgestellt und bei der Polizei angezeigt worden. Hier hatten sich der oder die Täter durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft. Im Gebäudeinneren wurden mutmaßlich eine Bürotür aufgetreten und im Büro mehrere Schränke durchwühlt. Auch hier wurde laut Anzeigenerstatter eine Geldkassette entwendet. Der angegebene Gesamtschaden beträgt ca. 500 Euro. Der Tatzeitraum wird auf Donnerstag ab cirka 15 Uhr bis zum Freitagmorgen eingegrenzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.