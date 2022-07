Diebe reißen in Rodleben Hydranten-Hinweisschild aus dem Boden und flüchten

Nach einem Zeugenhinweis kann die Polizei die Diebe stellen. Was sie mit dem Schild wollten, blieb unklar.

Rodleben/MZ - Am Pharmapark in Rodleben ist es in der Nacht zum Sonnabend zu einer Sachbeschädigung und zum Diebstahl eines Wasser-Hinweisschildes gekommen. Das hat die Polizei gemeldet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ihm unbekannte Täter besagtes 15 mal 20 Zentimeter großes Schild aus der Verankerung rissen und dieses entwendeten.

Aufgrund von Hinweisen des Zeugen konnten die verdächtigen Personen wenig später von der Polizei in einem angetroffen werden, das Hinweisschild wurde durch die Polizei sichergestellt.