Kleines Heft aus Dessau-Roßlau Die Weihnachtsbäckerin - Anja Glass aus Sollnitz hat ihre Lieblingsrezepte veröffentlicht

Ihre weihnachtliche Backsaison hat wie in jedem Jahr am Buß- und Bettag begonnen. Anja Glasse backt gern und hat ihre liebsten Plätzchenrezepte nun in einem Heft veröffentlicht.