Die OB- und Landtagswahl in Dessau-Roßlau in Zahlen

Dessau-Roßlau - Dessau-Roßlau hat gewählt. Robert Reck und Eiko Adamak (CDU) müssen bei der Wahl zum Oberbürgermeister in am 27. Juni in die Stichwahl und die CDU hat beide Direktmandate in den Dessau-Roßlauer Wahlkreisen geholt.

Im Folgenden zeigt die MZ die Stimmverteilung auf Kandidaten und Parteien.

Wahl des Oberbürgermeisters 2021

Oberbürgermeister-Wahl in Dessau-Roßlau 2021 (Diagramm: MZ)

Direktkandidaten für Dessau-Roßlau zur Landtagswahl 2021

Landtagswahl - Wahlkreis 26 Dessau - Direktmandat (Diagramm: MZ)

Landtagswahl -Wahlkreis 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg - Direktmandat (Diagramm: MZ)

Zweitstimmen aus Dessau-Roßlau zur Landtagswahl 2021

Landtagswahl - WahlWahlkreis 26 Dessau - Zweitstimmen (Diagramm: MZ)

Landtagswahl - Wahlkreis 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg - Zweitstimmen (Diagramm: MZ)

Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau