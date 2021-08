Die neuen Chefs von Dessau-Alten - Freiwillige Feuerwehr hat seine Wehrleitung gewählt

Alten/MZ - Sie konnten sich viele Monate nur zu Löscheinsätzen sehen, Tage der offenen Tür im Gerätehaus oder Jahresversammlungen oder etwa gemeinsame Trainings waren in der Pandemie unmöglich geworden. Jetzt, da die Inzidenzzahlen in Dessau-Roßlau es wieder zulassen, wurde nachgeholt, was länger schon notgedrungen wegen der Corona-Pandemie aufgeschoben werden musste: Altens Freiwillige Feuerwehr wählte eine neue Wehrleitung.

Nico Zeigermann und Rainer Aderhold sind seit wenigen Tagen die neuen Chefs der Altener Freiwilligen Feuerwehr. Hinter Wehrleiter Zeigermann stand das einstimmige Votum der Mitgliederversammlung. Aderhold war auf Wunsch vieler Kameraden zur Kampfabstimmung angetreten - und konnte die Mehrzahl der Stimmen hinter sich vereinen. „Ich mache die Arbeit gerne“, sagte er gelassen und verlässt sich auf seine Erfahrung. Der neue Stellvertreter leitete die Altener Wehr selbst zwischen 2002 und 2015, er weiß, was auf ihn zukommt. Und der 46-jährige Zeigermann fungierte einige Jahre als Stellvertreter von Ex-Wehrleiter Marcel Richter. Letzterer hatte schon vor Monaten angekündigt, aus privaten Gründen in die zweite Reihe treten zu wollen. „Er war ein guter Wehrleiter. Wir hatten genug Zeit, uns über seine Nachfolge Gedanken zu machen“, sagt Nico Zeigermann.

Altener Wehr steht vor einem kleinen Neuanfang

Die Altener Wehr steht wie viele andere Wehren nach der Pandemie vor einem kleinen Neuanfang. Was das Löschen angeht, da werden zwar noch alle Handgriffe sitzen, denn „gelernt ist gelernt“, meint der neue Feuerwehrchef. Was die Fitness der Kameraden nach den vielen Monaten in der Pandemiezeit angeht, da sind die neuen Chefs noch nicht auf den neuesten Stand. Doch eines wissen sie schon jetzt. Die Reihen der Kinder- und Jugendfeuerwehr haben sich in den vergangenen Monaten etwas gelichtet. Denn auch sie konnten sich ja ebenfalls nicht regelmäßig treffen. Mancher ist in dieser Zeit verloren gegangen. „Wir werden jetzt wieder regelmäßiger an die Türen der Schulen klopfen müssen“, sind sich beide einig. Denn sie müssen den Feuerwehrnachwuchs aus den eigenen Reihe rekrutieren.

Die Freiwillige Feuerwehr Alten ist eine starke Truppe mit drei Abteilungen. 35 Kinder und Jugendliche absolvieren eine Ausbildung. 25 Kameraden sind im aktiven Dienst und damit zur Stelle, wenn der Pieper angeht. 20 Mitglieder stark ist die Alters- und Ehrenabteilung.

Rainer Aderhold denkt auch mit 69 noch nicht daran, in die Altersabteilung zu wechseln

Sowohl Rainer Aderhold (69) als auch Zeigermann gehören zu den Aktiven. Aderhold kennt die Feuerwehr aus dem FF. Als siebenjähriger junger Brandschutzhelfer startete er einst in der Großkühnauer Wehr, als Erwachsener kam er zur Altener Feuerwehr und er denkt auch heute nicht daran, in die Altersabteilung zu wechseln. Er fühlt sich fit und nimmt gerne in Kauf, sich das alljährlich von einem Mediziner bestätigen zu lassen.

Nico Zeigermann muss lange überlegen, wie er zur Feuerwehr gekommen ist. Nach der ersten Ausbildung wollte er sich fit halten, erzählt er. Er kannte viele Feuerwehrmänner und suchte damals einen Ausgleich zur Arbeit. Bis heute nimmt er für den ehrenamtlichen Dienst alle Vor- und Nachteile in Kauf. „Man hält sich fit, es macht Spaß. Man setzt aber auch viel Freizeit ein“, schildert er. „Und manchmal fährt man mit dicken Augen zur Arbeit, wenn die Nacht wieder einmal lang war.“