Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Auf einer Gesamtmitgliederversammlung hat der Stadtverband Dessau-Roßlau Die Linke am Samstag die Weichen für die Kommunalwahl am 9. Juni gestellt. Die 32 anwesenden Delegierten wählten 19 Kandidaten für die Listen der sechs Wahlbereiche. Wie Vorstandsmitglied Ralf Schönemann erklärte, hätte es einige Interessenten aus anderen Parteien gegeben. Deren Kandidatur auf der Liste der Linken sei laut Wahlordnung aber nicht möglich. Unterm Strich stünden „bekannte und neue Gesichter“ auf den Kandidatenlisten, darunter etliche Parteilose. „Das Durchschnittsalter in unseren Reihen ist recht hoch, deshalb freuen wir uns, dass es gelungen ist, auch junge Leute für die aktive Kommunalpolitik zu gewinnen“, so Schönemann. Alte Bekannte finden sich mit Michael Berghäuser, Frank Hofmann, Heidemarie Ehlert, Ralf Schönemann und Lutz Fessel auf den ersten Listenplätzen der Wahlbereiche. Mit Ausnahme des Wahlbereichs II (innerstädtischer Bereich Mitte, Törten, Mildensee, Kleutsch, Sollnitz, wo Politikneuling Ulrike Brösner die Liste anführt.