Die Linke in Dessau-Roßlau hat gewählt

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Diskussion der Gesamtmitgliederversammlung des Stadtverbandes der Linken am Samstag, 29. März, war geprägt von dem Vorschlag der FDP, die Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte abzuschaffen. Es wurde ein Initiativantrag beschlossen, in dem der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung aufgefordert wurde, diese Räte zu erhalten und die finanzielle Grundlage für deren Arbeit sicherzustellen, heißt es in der Pressemitteilung des Stadtverbandes der Linken.