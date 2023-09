Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Dessau-Roßlau/MZ - In einem Raum im zweiten Stock des VorOrt-Hauses hängen verschiedene Bilder an der Wand. Sie zeigen Ortsansichten von Schnarchenreuth in Oberfranken, von Rotschau im Vogtland oder auch von der Blumenaumühle an der Saale, an der bayrisch-thüringischen Landesgrenze gelegen. Diese Bilder erzählen Geschichten von friedlichen Dörfern und verträumten Landschaften zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten.