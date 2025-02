Der Waldeser Carneval Club nimmt den täglichen Wahnsinn auf die Schippe. Ein Rentner klagt sein Leid. Eine Putzfrau lüftet Geheimnisse im Rathaus und der Präsident weiß, was Dessauer am besten können.

„Die erste Fremdsprache vieler Dessauer ist meckern“: Waldeser Carneval Club startet in neue Session

Dessau/MZ. - Beatrice „Trixi“ Wirth kennt sie alle, ihre Saubermänner- und -frauen sowie Dreckspatzen im Dessauer Rathaus. Den Verwaltungssitz zu putzen, ist ihr täglich Brot. Da bekommt der Oberbürgermeister Robert Reck mit einem Augenzwinkern erst einmal ein dickes Lob für den stets akkurat aufgeräumten Schreibtisch, an dem alles stets am nächsten Tag exakt angeordnet so vorzufinden ist, wie zuvor. Andere Büros, ohne Namen zu nennen, sind dagegen das reine Chaos und die Teeküche mit Aloe-Vera-Tee mit Kümmel für die Putzfrau ein Sammelsurium besonderer Dimension.