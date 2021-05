Die Elbauen im Oberluch Roßlau sind renaturiert worden

Roßlau - Sie grenzen unmittelbar an die Elbe - die Elbauen sind die natürlichen Überschwemmungsflächen des Flusses. Und doch waren sie in den vergangenen Jahren ausgetrocknet: Mit den seit Jahren ausbleibenden Überflutungen fehlte der Aue im Roßlauer Oberluch das Wasser. Bis vor kurzem.

Der Spaziergänger entlang der Versuchsstraße am östlichen Roßlauer Stadtausgang entdeckt nun auf den einstigen Trockenwiesen wieder Wasseransammlungen in kleinen und größeren Tümpeln: In einem Projekt des Biosphärenreservats Mittelelbe und mit fachlicher Unterstützung der Flächeneigentümerin DBU Naturerbe, einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), sowie dem Bundesforstbetrieb Mittelelbe wurde das uralte Flutrinnensystem reaktiviert.

Über ein Flutrinnensystem speist die Elbe die angrenzenden Auen und deren Feuchtsenken

Nun folgte im April 2021 mit einer Deichschlitzung der finale Schritt zur Wiedervernässung der Auen - mit sichtbaren Erfolgen, wie die DBU Naturerbe einschätzt.

Über ein Flutrinnensystem speist die Elbe die angrenzenden Auen und deren Feuchtsenken, -wiesen und Kleingewässer bei Hochwasser. „Wir blicken jedoch auf drei sehr niederschlagsarme Jahre in Folge zurück. Hochwasser blieben bis Anfang dieses Jahres aus und der Wasserstand der Elbe ist gesunken, so dass die umliegenden Auen sehr trocken gefallen sind“, sagt Uwe Fuellhaas, Gewässer- und Feuchtgebietsmanager im DBU Naturerbe.

Das Projekt wurde gänzlich mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt finanziert und realisiert

Typische Tierarten wie die Rotbauchunke oder der Kranich verschwanden. Daher hat das Biosphärenreservat Mittelelbe ein Projekt in die Wege geleitet, um das teils verlandete Flutrinnensystem zu sanieren und es mit der Elbe zu verbinden.

Das Projekt wurde gänzlich mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt finanziert und realisiert. „Ich denke, die etwa 230.000 Euro sind gut investiertes Geld, weil wir den landschaftserhaltenden Kräften der Elbe wieder mehr Raum gegeben und einen Teil der natürlichen Elbaue für die vielfältigsten Arten wieder zum Leben erweckt haben“, freute sich Umweltministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert.

Baggern und Radladern entnahmen rund 4.500 Kubikmeter Verlandungsmassen aus der Flutrinne

Besonders interessant wurde ein bestimmtes Teilstück im Oberluch. Wegen des flusstypischen Bodens geht Projektinitiator Andreas Regner von der Biosphärenreservatsverwaltung davon aus, dass es sich hier um einen ehemaligen Nebenarm der Elbe handelt.

Und die Flutrinne ist im Laufe der Jahrhunderte verlandet. Beim Projekt entnahm die Oranienbaumer Tiefbau, Umwelt- und Gewässerpflege mithilfe von Baggern und Radladern rund 4.500 Kubikmeter Verlandungsmassen aus der Flutrinne. An manchen Stellen wurde sie um bis zu eineinhalb Meter vertieft und umfasst nun rund 200 Meter Länge bei 30 Metern Breite. Den Zweck nennt Regner: Mit der wiederhergestellten natürlichen Flutrinnentiefe vergrößert sich das Wasservolumen, das aufgenommen werden kann. Auch bei moderatem Regen bleibt die Flutrinne dauerhaft mit Wasser gefüllt und typische Auenbiotope können sich wieder etablieren.

Just in der Phase der Bauarbeiten stieg Mitte Februar der Wasserstand der Elbe

Just in der Phase der Bauarbeiten stieg Mitte Februar der Wasserstand der Elbe durch Tauwetter im Riesengebirge in Tschechien und durch Niederschläge. Das Wasser überflutete die Auen über einen Umweg, gelangte nicht direkt in die Elbe, sondern über die Rossel als Vorfluter in den renaturierten Flutrinnenbereich. Und seither ist es hier nass.

Anfang April der finale bauliche Schritt: Unmittelbar vor dem Elbufer liegt ein ehemaliger Sommerdeich. An dessen tiefsten Punkt auf Höhe der wiederhergestellten Flutrinne öffnete das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA) den Sommerdeich mit einem Bagger.

Wie geplant, steht aktuell das Wasser in der renaturierten Flutrinne

So kann das Elbwasser in Zukunft bei kleinen und mittleren Hochwassern wieder einen direkten Weg in die Aue finden. Wie geplant, steht aktuell das Wasser in der renaturierten Flutrinne. Regner ist zuversichtlich, dass der Bereich ökologisch nachhaltig aufgewertet worden sei.

Hier finden wieder Kranich, Weißstorch und Wachtelkönig ihren Lebensraum. Weniger bekannt ist der Schnepfenvogel Bekassine, der in staunassen Bereichen brütet und in Deutschland vom Aussterben bedroht ist. (mz)