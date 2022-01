Die Dessauer Unternehmerin Sandra Grüger macht keine halben Sachen - auch im Ehrenamt nicht

Dessau/MZ - Sandra Grüger macht keine halben Sachen. Beruflich - als Inhaberin der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH - und im Ehrenamt nicht.

Paradebeispiel dafür ist ihre Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren Dessau. Im Mai vorigen Jahres trat sie ihnen bei, im November wurde sie zur Kreissprecherin gewählt. Überraschend ist diese Turboentwicklung für die 39-Jährige nicht. „Wenn ich mich engagiere, will ich etwas bewegen und mitgestalten, worauf also warten“, erklärt die Versicherungsmaklerin. Und so verwundert es auch nicht, dass die Wirtschaftsjunioren nicht das einzige Ehrenamt sind, wo sich die Dessauerin engagiert. Aktiv ist Grüger zum Beispiel auch im Schulelternrat ihrer 12-jährigen Tochter. „Das gehört für mich dazu, denn ohne das Engagement vieler gebe es vieles nicht.“

Fachkräftemangel ist Problem aller Mitglieder - Deshalb gibt es auch 2022 die Lehrstellenoffensive

Auch die Arbeit der Wirtschaftsjunioren wird von Corona beeinträchtigt. Dennoch hatten sie im vorigen Jahr etliches auf die Beine gestellt, freut sich die neue Kreissprecherin. „Uns ist es gelungen, die Mitglieder wieder abzuholen nach dem 2020-er Lockdown.“ Einige wenige hätten sie coronabedingt verloren, vor allem Einzelhandel und Kosmetiksalons seien stark betroffen. Sandra Grüger lobt an dieser Stelle die Geschäftsstelle Dessau der IHK. „Sie ist ein toller Unterstützer und bietet konkrete Hilfe an.“ Ein Problem aber, mit dem nahezu alle zu kämpfen haben, sei der Fachkräftemangel.

Deshalb liegt in diesem Bereich ein Hauptaugenmerk der Aktivitäten der Wirtschaftsjunioren, ist die Lehrstellenoffensive seit Jahren fester Bestandteil ihres Jahresplanes. 2022 wird sie am 3.September in der Turnhalle des Berufsschulzentrums stattfinden. Um die heimische Wirtschaft den Dessau-Roßlauer Schülern näherzubringen, wollen die Wirtschaftsjunioren enger mit den Schulen zusammenarbeiten und pla- nen eigene Veranstaltungen für die Schüler.

Der Austausch im Netzwerk der rund 20Mitgliedsunternehmer steht obenan. In monatlichen Stammtischen, die jeweils am letzten Dienstag im Monat im „Lilys“ stattfinden, steht genau dieser im Mittelpunkt, oft geben Referenten Denk- und Diskussionsanstöße. Am 25.Januar, 18.30 Uhr, wird die Personaltrainerin und Coachin Bianca Thiele zum Thema Achtsamkeit referieren. „Unsere Stammtische sind öffentlich, Gäste sind also immer willkommen“, lädt Sandra Grüger Interessierte ein.

Beim Straßenbahn-Talk ist der Oberbürgermeister Gesprächspartner

Die Zusammenarbeit mit der Stadt soll wieder enger werden. Hier sei einiges verloren gegangen, findet die Sprecherin. Den Auftakt dazu macht der Straßenbahn-Talk am 3. Februar, bei dem Oberbürgermeister Robert Reck und Stadtmarketingchef Hannes Wolf zu Gast sein werden. Auch Dessauer Bürger sind eingeladen.

„Wir wollen hör- und sichtbar sein in der Stadt und Spuren hinterlassen“, beschreibt Sandra Grüger das Wirken der Wirtschaftsjunioren. Das passiert mit Veranstaltungen wie der traditionellen Tierparkolympiade oder bei Sozialprojekten wie „Most wanted“, einem Apfelprojekt in Kitas und Grundschulen, das im Herbst geplant ist .