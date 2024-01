Silvesterböller lassen Feinstaubkonzentration in Sachsen-Anhalt ansteigen. In Dessau-Roßlau gehen die Werte allerdings kaum nach oben - und normalisieren sich schnell wieder. Wie sieht die Jahresbilanz aus?

Dicke Luft in der Silvesternacht - Feinstaub-Werte in Dessau-Roßlau steigen nur mäßig an

Silvesterfeuerwerk an der Ziebigker Kirche in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Schall und Nachhall der Silvesterböllerhaben sich verzogen aus Dessau-Roßlau. Unhörbar aber messbar stieg mit den Feuerwerkendie Feinstaubbelastung in der Luft. Grenzwertüberschreitungen allerdings wurden weder in Dessau-Roßlau noch an einer anderen der insgesamt 25 Messstationen in Sachsen-Anhalt registriert. Das hat das Landesamt für Umweltschutz mitgeteilt.