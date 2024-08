Schaden von 120.000 Euro Dichte Rauchwolken über Dessau: In der Wasserstadt brennt Schuppen neben Einfamilienhaus aus

An einem Einfamilienhaus etwas abseits der Wasserstadt in Waldersee ist am Dienstag, 27. August, ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich kompliziert.