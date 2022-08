DFB bestätigt: Pokalspiel von RB gegen Ottensen findet in Leipzig und nicht in Dessau statt

Dessau/Leipzig/MZ - Große Enttäuschung in Dessau-Roßlau: Das DFB-Pokalspiel zwischen Ottensen und dem RB Leipzig findet nicht, wie geplant, in Dessau, sondern in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Das hat der Deutsche Fußballbund am Mittwoch offiziell bestätigt.

Hintergrund ist eine Attacke auf den Rasen im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion, die Anfang der Woche entdeckt wurde. Der Rasen wurde mit einer Flüssigkeit besprüht und stak geschädigt. Ein Spiel ist so am 30. August nicht möglich, die Reparatur so kurzfristig nicht realistisch. Die Veranstalter standen unter dem Druck, schnell eine Alternative zu finden.

„Wir haben gemeinsam verschiedene Szenarien durchgespielt. Nach Abwägung aller Optionen ist das die beste Lösung“, sagte der DFB-Vizepräsident für den Spielbetrieb, Peter Freymuth. "Der Regionalligist aus Ottensen, der das Pokalspiel nicht im eigenen Stadion austragen kann, da dort ein Kunstrasen statt des vorgeschriebenen Naturrasens ausgelegt ist, hatte bereits nach der Auslosung lange gesucht, bis er den Ausweichspielort in Dessau fand. Weil RB Leipzig wegen seines massiven Sponsorings durch Red Bull bei vielen Fans unbeliebt ist, hatten sich mehrere Hamburger Vereine geweigert, ihre Stadien für ein RB-Spiel zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund des kurzfristig anstehenden Spieltermins sei eine neuerliche Suche nach möglichen Ausweichspielstätten inklusive der Prüfung aller notwendigen Parameter zur Austragung eines DFB-Pokalspiels nicht realistisch gewesen, heißt es nun vom DFB.