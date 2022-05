Dezernenten-Wahl in Dessau auf Zielgeraden? Laut Insidern nur noch acht Kandidaten im Rennen

Das Rennen um die Posten an der Rathaus-Spitze geht in die heiße Phase.

Dessau-Roßlau/MZ - Das Bewerberfeld im Rennen um die vier neu zu besetzenden Dezernenten-Posten an Dessau-Roßlaus Rathaus-Spitze hat sich deutlich ausgedünnt. Nach MZ-Information sind für jedes Dezernat inzwischen nur noch jeweils zwei Kandidaten in der engeren Auswahl - damit sind also insgesamt noch acht Bewerber von anfangs 39 übrig. Diese sollen sich aller Voraussicht nach im Juli - laut Insidern möglicherweise auf einem Sonderstadtrat - öffentlich vorstellen, anschließend entscheiden die Räte dann per Wahl, wer ab 1. Januar 2023 zur Führungsriege der Verwaltung gehören wird.