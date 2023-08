Besonderer Wettbewerb Deutsche Meisterschaft im Wetthüten auf den Elbwiesen bei Dessau - Elf Teilnehmer am Start

Erstmals nach 2010 wird es in diesem Jahr wieder ein Bundesleistungshüten in Sachsen-Anhalt geben. Gastgeber ist der in Brambach ansässige Schäfermeister Mario Wehlitz. Was Teilnehmer und Zuschauer erwartet.