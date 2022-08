Deutsche Bahn feiert ihr Großprojekt - Leerer Fahrstuhlschacht in Meinsdorf bleibt Ärgernis

Der wichtige Eisenbahnknoten Dessau-Roßlau ist ertüchtigt - noch vor den Kreuzen in Halle und Magdeburg. 450 Millionen Euro flossen in neue Gleise, Brücken, Signaltechnik und mehr. Doch zufrieden sind nicht alle: Bei der Inbetriebnahme in Meinsdorf ist auch der fehlende Fahrstuhl weiter Thema.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Sachsen-Anhalts Lydia Hüskens, Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn, Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretät im Bundesverkehrsministerium, sowie Dessau-Roßlaus Baudezernentin Christiane Schlonski (v.l.n.r.) verlegen symbolisch den letzten Stein zum Abschluss der Arbeiten am Bahnknoten Dessau-Roßlau in Meinsdorf.

Meinsdorf/MZ - Feierlaune herrscht am Montag am neuen Haltepunkt der Deutschen Bahn in Meinsdorf. Gefeiert wird die Inbetriebnahme des Bahnknotens Dessau-Roßlau. Für den symbolischen Abschluss der Arbeiten liegen vier Hämmer parat. An Lydia Hüskens, stellvertretende Ministerpräsidentin Sachsen-Anhalts und zuständige Ministerin für die Infrastruktur, Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, sowie Dessau-Roßlaus Baudezernentin Christiane Schlonski ist es, symbolisch den letzten Stein zu verlegen. Das geht fix.