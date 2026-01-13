Die Geburtenzahlen in Dessau-Roßlau sinken seit Jahren. Im Jahr 2025 wurde ein neuer Tiefststand erreicht. Wie viele Kinder hier das Licht der Welt erblickt haben.

Babys liegen zusammen auf der Neugeborenenstation im Krankenhaus.

Dessau-Roßlau/MZ. - Haben die Dessau-Roßlauer verlernt, wie man Nachwuchs zeugt? Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man sich die aktuellen Geburtenzahlen ansieht. Denn in der Stadt erblicken immer weniger Kinder das Licht der Welt. Das geht aus den Antworten auf eine MZ-Anfrage an die Stadt hervor. Waren es im Coronajahr 2021, dem geburtenstärksten der nahen Vergangenheit, noch insgesamt 950 Jungen und Mädchen, ist die Zahl der Neugeborenen seither kontinuierlich gesunken.