Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck hat sich bei einem Asyl-Gipfel der Bundes-CDU mit anderen Kommunen und Politikern ausgetauscht. Sein Fazit: Spracherwerb und Integration in den Arbeitsmarkt sind die obersten Ziele.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) bewertet die Flüchtlingssituation in der Stadt derzeit als „herausfordernd, aber stabil und beherrschbar“. Das hat er nach dem Besuch des von der CDU-Bundestagsfraktion initiierten Asyl- und Migrationsgipfel in Berlin in der vergangenen Woche gegenüber der MZ erklärt. Reck war auf Einladung des Dessauer Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) nach Berlin gereist, um sich mit anderen Bürgermeistern und Bundespolitikern auszutauschen.