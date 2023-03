Open Air am Samstag vor dem Rathaus mit dem Friedländer Fanfarenzug eröffnet. Dann gings an die Trommeln vom Kloster Michaelstein. Samstagabend steht den Dessau-Roßlauern und Gästen eine lange musikalische Nacht mit Musik unterschiedlichen musikalischen Genres bevor.

Dessau/MZ - - Mit einem musikalischen Marsch vom Bauhaus Museum zum Dessauer Marktplatz hat der Friedländer Fanfarenzug das Open Air der Tage der diesjährigen bundesweiten Chor- und Orchestermusik eröffnet. Dessau - vor allem die Innenstadt - ist den ganzen Tag bis in die späten Abendstunden im Takt

Peter Grunewald von Drumcircle gibt den Takt vor. Dieser Mann mischt Samstagvormittag den Dessauer Markt auf. Seine gute Laune ist ansteckend. Man will einfach nur mittrommeln. (Foto: Annette Gens)

. Die Stimmung ist bereits am Vormittag vor dem Rathaus bestens. Dort gab Peter Grunewald von Drumcircle des Klosters Michaelstein den Rhythmus vor. Musiker und Laien trommelten gemeinsam kräftig mit.

Der Friedländer Fanfarenzug zog mit den Dessauern frühmorgens schon vom Bauhaus Museum zum Marktplatz. Dort gab es Ständchen um Ständchen. (Foto: Annette Gens)

Bis zum Samstagnachmittag welchseln auf der Bühne am Markt Chöre und Musikgruppen. Höhepunkt ist dort gegen 14 Uhr ein gemeinsames offenes Singen. Musiziert und gesungen wird aber bis in die späten Abendstunden. Denn an das Open Air schließt sich eine lange Nacht der Musik an. Dazu öffnen nicht nur verschiedene Kirchen ihre Türen, sondern auch verschiedene schulische Einrichtungen. Musiziert wird auch im Freien, zum Beispiel auf dem Albrechtsplatz.

Das komplette und sehr ausführliche Programm der Tage der Chor- und Orchestermusik in Dessau findet man im Internet unter www.TCOM2023.de