Dessaus Innenstadt soll attraktiver werden: 100.000 Euro wurden im vergangenen Jahr investiert

Dessau/MZ - Mit dem so genannten Verfügungsfonds unterstützt die Stadt Dessau-Roßlau Gewerbetreibende der Innenstadt bei der Realisierung von kleineren Investitionen. Dabei handelt es sich um eine Kofinanzierung aus maximal 50 Prozent Städtebaufördermitteln und 50 Prozent privater Mittel des Antragstellers.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 100.000 Euro in die Dessauer Innenstadt investiert. So wurden die Fassadenarbeiten am denkmalgeschützten Palais Hilde in der Zerbster Straße unterstützt, in der Kavalierstraße/ Ecke Zerbster Straße vor dem Restaurant Milano die Bepflanzung erneuert und zusätzliche Pflanzkübel aufgestellt. Auch in der Hans-Heinen-Straße, im Fitness-Center „Alte Staatsbank,“ wurde privatwirtschaftliches Engagement mit dem Verfügungsfonds unterstützt, um Abstellanlagen für Fahrräder anzubringen, die Beleuchtung aufzuwerten und Teilbereiche der Fassade zu sanieren.

Die andauernde Corona-Pandemie hatte die Umsetzung der Vorhaben zum Verfügungsfonds in den letzten zwei Jahren erschwert bzw. zeitlich verzögert, informiert das Amt für Wirtschaftsförderung auf Nachfrage. Insgesamt seien 2021 sechs Anträge zur Förderung aus dem Verfügungsfonds gestellt worden, aber nur einer sei im laufenden Jahr umgesetzt worden. Ursachen dafür waren laut Stadtverwaltung knappe Kapazitäten bei Handwerksfirmen, der Lockdown, Lieferengpässe bei Materialien und vieles mehr. Aus diesen Gründen konnten auch einige Anträge, die bereits 2020 gestellt wurden, erst 2021 umgesetzt werden.

Trotz der coronabedingten Schwierigkeiten bei der Umsetzung ist das Interesse der Gewerbetreibenden am Verfügungsfonds groß. Für das Jahr 2022 liegen bereits vier Anträge mit einem Investitionswert von 365.000 Euro zur Prüfung und Bewilligung im Amt für Wirtschaftsförderung vor.

Ziel des Verfügungsfonds ist eine qualitative Aufwertung der Innenstadt und die damit verbundene Stärkung des Gewerbe- und Einzelhandelsstandortes.