Dessaus Briefmarkenfreunde würdigen Bauhäusler Lyonel Feininger auf eine besondere Art

Dessau/MZ - Die Liebhaber, Freunde und Sammler der kleinen Aufkleber mit den zahlreichen Zacken ringsum haben am Sonnabend der kommenden Woche ein Ziel: Der Philatelisten-Verband Nordost lädt am 30. Oktober ein zum „Tag der Briefmarke“ (TdB) nach Dessau. In der Aula und Mensa des Bauhauses feiern die Briefmarkenfreunde zwischen Ostsee und Erzgebirge den Ehrentag 2021 für das Postwertzeichen.