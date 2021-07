Dessaus Biker zeigen wieder Herz - Ausfahrt für einen neuen Spielplatz der Regenbogenschule

Dessau/MZ/AGE - Im April gab es eine Absage - coronabedingt. Doch die traditionelle Ausfahrt, zu der die „Biker zeigen ein Herz für Kinder“ alljährlich einladen, war damit nicht vollends abgeblasen. Was die hohen Inzidenzzahlen vor Monaten unmöglich machten, wird jetzt nachgeholt: Am 12. September soll der Dessauer Flugplatz ein Treffpunkt für Hunderte Motorräder sein.

Biker mit Herz gehen Spendenziel mit viel Pragmatismus an

An diesem starten die Motorradfahrer zu einer Fahrt durch die Region. Das Startgeld ist für den Neubau eines Spielplatzes in der Dessauer Regenbogenschule gedacht. Ob so viel Geld zusammenkommt für neue Spielgeräte, um den Platz in der Grünanlage der Schule baulich neu zu gestalten? Im Moment weiß das niemand. Doch die Initiative zeigt sich gelassen: „Wenn unser Spendenaufkommen nicht ausreicht, dann werden wir ein weiteres Jahr sammeln“, sagte Biker Karl-Heinz Richter pragmatisch. Denn die Schülerinnen und Schüler der Einrichtung vom Dessauer Friederikenplatz sollen nicht zu kurz kommen.

Momentan reicht das Geld noch nicht für den Bau eines Spielplatzes, wie ihn die „Biker mit Herz“ zum Beispiel vor wenigen Jahren für die Kitas des Behindertenverbandes Dessau realisiert haben. Damals wurden rund 28.000 Euro investiert. Damals konnten die Biker aber auch kräftig die Werbetrommel für ihr Vorhaben rühren.

Es waren andere Voraussetzungen. Während der aktuellen Spendenaktion fand beispielsweise kein Handballspiel statt, weshalb auf Sportveranstaltungen nicht gesammelt werden konnte. Geschäfte und Gastronomie waren teilweise geschlossen. Auch dort hatten die Biker in jedem Jahr Spendenbüchsen deponiert, die meist gut gefüllt zurückgegeben wurden. Untätig war die Initiative trotz Corona nicht: Im März wurde ein gemeinnütziger Verein gegründet. Und es wurden Pläne geschmiedet, Hygienekonzepte vorbereitet.

Zum Abschluss der Ausfahrt gibt es in diesem Jahr ein kleines Konzert auf dem Flugplatz

Unter anderem für den 12. September. Um 10 Uhr startet an diesem Tag der Tross zur großen Fahrt ab dem Flugplatz. Das Startgeld kommt der Aktion zugute. Nur der Abschluss der diesjährigen Benefizausfahrt ist diesmal anders. Es wird eine Scheckübergabe der Spenden auf dem Flugplatz stattfinden. Dazu wird eine Bühne aufgebaut und nach Beendigung der Fahrt gegen 13 Uhr findet darauf ein Programm mit Hardy und Heroes statt, in dem auch die Kinder der Regenbogenschule auftreten. Es ist ein kleines Fest für alle auf dem Flugplatz geplant.

„Wir haben in diesem Jahr ja nicht mal die Kinder kennenlernen können“, erinnert Richter. Nicht ein einziges Mal konnten sie auf eines der Motorräder steigen und die Hupe betätigen. Das soll am 12. September nachgeholt werden.

Apropos nachholen: Im März war das jährliche Benefizkonzert der Biker ebenfalls ausgefallen. Im Oktober, so die aktuellen Pläne, gibt es einen Nachholtermin im Golfpark. Die Künstler sind für den 16. Oktober bereits vertraglich gebunden.