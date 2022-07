Dessau-Roßlau/MZ - Im Rennen um den Zuschlag für das vom Bund geplante „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ ist Dessau-Roßlau weiterhin mit dabei und wird gleichberechtigt mit den anderen Bewerber-Städten genannt. In einer Beschlussvorlage für den Magdeburger Landtag empfiehlt der Europa- und Kulturausschuss, in dem Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) in der Vorwoche Dessau-Roßlaus Konzept für das Zentrum vorgeschlagen hatte, die Landesregierung müsse nun eine Bewerbung auswählen. Die entsprechende Stadt, die eine Runde weiter kommt, sollte mit bis zu 50.000 Euro für die Bewerbung unterstützt werden, heißt es.

