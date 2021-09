Dessauerin fällt auf Verkehrsinsel plötzlich auf die Straße und wird von Auto angefahren

Dessau/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag im Bereich der Askanischen Straße ereignet. Dort wollte um 11.45 Uhr eine 82-jährige Frau die Fahrbahn vom August-Bebel-Platz in Richtung Willy-Lohmann--Sstraße überqueren und nutzte dafür den Ampelübergang.

Als sie auf einer Verkehrsinsel an der roten Ampel warten musste, verlor sie das Bewusstsein und fiel nach vorn auf die Fahrbahn, wo sie mit dem Auto einer 65-jährigen Frau zusammenstieß. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.