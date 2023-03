Ein Ehepaar will einen versuchten Handybetrug im Dessauer Polizeirevier zur Anzeige bringen, doch die Anzeige wird nach deren Aussage nicht sofort angenommen. Wie die Polizei den Vorfall einschätzt.

Dessauer will Betrug anzeigen und ärgert sich: „Ich sollte um 12 Uhr wiederkommen“ - Polizei widerspricht

Das Ehepaar fiel nicht auf den Betrugsversuch herein.

Dessau/MZ - Der Schreck ist groß, als am Donnerstagmorgen eine SMS auf dem Handy von Silvia Schröder (Name geändert) auftaucht. Denn der Inhalt kommt ihr bekannt vor - und verdächtig: „Hallo Papa mein Handy ist kaputt. Kannst du mir eine Nachricht auf Whatsapp unter folgender Nummer schicken?“ Unzählige Mal hat die Polizei davor gewarnt, solche SMS zu beantworten, denn in den meisten Fällen stecken Betrüger dahinter. Sie geben sich als Verwandte aus und zocken ihre Opfer mit abstrusen Geschichten ab.