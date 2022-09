Dessauer Wasserwerk hat ausgedient - Stadtwerke stellen sich mit Neubau für die Zukunft auf

Dessau/MZ - Nicht nur von außen ist das Dessauer Wasserwerk in der gleichnamigen Straße eine Erscheinung. Der rote Backsteinbau stammt aus einer Zeit, in der die Ästhetik öffentlicher Gebäude noch eine größere Rolle spielte. Innen erkennen Besucher dann kunstvolle, grün-verglaste Fenster, die das Algenwachstum hemmen und eine beeindruckende Junkers-Decke. Doch so schön Dessaus Wasserwerk ist - es ist in die Jahre gekommen.