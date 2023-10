Nach historischem Vorbild Dessauer Wallwitzburg sollen Treppenturm bekommen - Verein reicht Bauantrag bei der Stadt ein

Der Dessauer Wallwitzburgverein will voraussichtlich im kommenden Jahr eine weitere Bauetappe am Bauwerk im Dessauer Beckerbruch in Angriff nehmen. Dafür werden noch Spenden benötigt.