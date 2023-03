Dessau/MZ - Dessau-Roßlau arbeitet weiter an seinem Ruf als Sportstadt. Nachdem die Handballer des DRHV schon seit Jahren in der 2. Bundesliga mitspielen und der Stadt in der Sportwelt so ein Gesicht geben, bahnt sich nun der nächste Aufstieg eines Clubs von der Mulde in eine zweite Liga an: der der Dessauer Volleyballspieler, der „Dessau Volleys“.

