Der Plan klang gewagt: Statt auf Subunternehmen wollte die DVG auf eigenes fahrpersonal setzen und begann eine Einstellungskampagne. Die verlief erfolgreich. Schon in kurzer Zeit meldeten sich viele Fahrer.

Dessauer Verkehrsgesellschaft bildet Busfahrer selbst aus: Schon 29 neue Kollegen in kurzer Zeit

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Übergang des Busverkehrs in Dessau-Roßlau von Subunternehmen auf eigene Fahrer hinterm Steuer ist der Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) offenbar geglückt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, haben sich über 30 Busfahrer über eine Kampagne der DVG gemeldet und verstärken ab sofort das Fahrerteam.