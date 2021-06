Dessauer verhindert größeres Feuer - Unbekannte zünden Parkett in alter Turnhalle an

Dessau - Ein aufmerksamer Dessauer hat am Mittwoch einen größeren Brand verhindert. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden Brandgeruch sowie eine Rauchentwicklung in einer ehemaligen Turnhalle in der Dessauer Thomas-Müntzer-Straße bemerkt und gemeldet.

Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte einen etwa sechs Quadratmeter großen Brand im Inneren der Turnhalle feststellen und löschen. Unbekannte Täter hatten hier der Parkettboden in Brand gesetzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Ein Brandermittlungsverfahren wurde eingeleitet.